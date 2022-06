சசிகலாவை சேர்க்கணும்? உயர்மட்ட குழுவில்.. ‘இக்கு’ வைத்து பேசிய பன்னீர்.. ரைட்டு, எடப்பாடிக்கு செக்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா கால தலைவர்கள், அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள், 'சற்று விலகி இருப்பவர்கள்' என அனைவரையும் உள்ளடக்கிய 14 பேர் கொண்ட உயர்மட்டக் குழுவை அமைக்கவேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் கடந்த சில நாட்களாக ஒற்றைத் தலைமை குறித்த விவாதங்கள் தீயாகக் கிளம்பியுள்ள நிலையில், இன்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து தனது நிலைப்பாட்டைத் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்போது, கட்சியில் இருந்து 'சற்று விலகி இருப்பவர்கள்' ஆகியோரையும்14 பேர் கொண்ட உயர்மட்டக் குழுவை அமைக்கவேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளது பெரும் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

English summary

O.Panneerselvam has said that should set up a 14-member high-level committee comprising all the leaders of the Jayalalithaa period, their supporters and those who are ‘slightly alienated’.