’கொடநாடு’ தெய்வம் குடியிருந்த கோயில்! உண்மை ஒருநாள் வெல்லும்! உறுதியாய் நிற்கும் ‘வாரிசு’ ஜெயபிரதீப்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் நெருக்கடி கொடுக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக கொடநாடு கொலை வழக்கை கையில் எடுத்துள்ளது ஓபிஎஸ் தரப்பு. இது தொடர்பாக இன்றும் இரண்டாவது நாளாக ஓபிஎஸ்ஸின் மகன் ஜெயப்பிரதீப் நீண்ட விளக்கம் ஒன்றுடன் கோரிக்கை ஒன்றினையும் தமிழக அரசுக்கு விடுத்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக மோதல் ஏற்பட்டதை அடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் அதிமுகவில் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வருவது அதிமுக தொண்டர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாவட்டச் செயலாளர்கள், தலைமை நிலைய நிர்வாகிகள், சார்பு அணிநிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு தனக்கே இருப்பதால் கட்சியின் அடுத்த பொதுச் செயலாளராக பதவியேற்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி தயாராகி வருகிறார்.

செங்கோட்டையன் இடத்தை பறித்த எடப்பாடி.. பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் டெண்டர் - போட்டு தாக்கும் ஜெ. குரல்!

English summary

The OPS side has taken up the Koda Nadu murder case against Edappadi Palaniswami, who is pressing the single leadership issue in the AIADMK. In this regard, for the second day today, OPS's son Jayapradeep has given a long explanation and a request to the Tamil Nadu government.