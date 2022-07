என்னதான் இரும்புன்னாலும் வலிக்குதுங்க.. ஒரு விஷயத்துக்குதான் அமைதியா இருக்கேன்- கலங்கிய ஓபிஎஸ் மகன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியால், அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ஜெயபிரதீப் உருக்கமான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஓபிஎஸ் மகனும் அதிமுக எம்.பியுமான ஓ.பி.ரவீந்திரநாத், ஓபிஎஸ்ஸின் இளைய மகன் ஜெயபிரதீப், முன்னாள் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் உட்பட ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் 18 பேர் அதிமுகவில் இருந்து கூண்டோடு நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக அறிக்கை விடுத்துள்ள ஜெயபிரதீப், என்னதான் மனம் இரும்பாக இருந்தாலும் சற்று வலிக்கத்தான் செய்கிறது, கட்சியினரை விமர்சிக்கக் கூடாது என்ற கொள்கை முடிவால் அமைதியாக இருக்கிறேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

எல்லோரும் காலி.. 'அந்த ஒருத்தரை மட்டும் ஏன்?’ - ஓபிஎஸ் தரப்பை அதிர்ச்சி அடையவைத்த சம்பவம்.. போச்சா!?

English summary

O.Panneerselvam's son, VP Jayapradeep, who has been expelled from the ADMK by Edappadi Palaniswami, has issued a statement. Jayapradeep has said that he is calm because of the policy decision not to criticize the party members.