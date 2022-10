இந்த பக்கம் சாயப்போறாரா? ‘தனி ரூட்’ - ஓபிஎஸ் டீமின் 3 தலைகள் நடத்திய சீக்ரெட் மீட்டிங்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் போட்டிக்கு மத்தியில், ஓபிஎஸ் தரப்பின் முக்கிய புள்ளிகள், அதிமுக சீனியர் கேசி பழனிச்சாமியுடன் சீக்ரெட் மீட்டிங் நடத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருவரையுமே விமர்சித்து தனியாக ஒரு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் கேசி பழனிச்சாமி. கேசி பழனிசாமியின் பேச்சுகளை ஓபிஎஸ் டீம் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது.

கேசிபி சொல்லும் பாயிண்டுகள் பற்றி சட்ட வல்லுநர்களிடமே ஓபிஎஸ் ஆலோசித்திருக்கிறாராம். இதனால், கேசிபியை நம் பக்கம் அழைத்து வர வேண்டும் என்று சீனியர்களிடம் கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து, ஓபிஎஸ் அணியின் 3 முக்கிய தலைகள் கேசி பழனிசாமியுடன் ஒரு ரகசிய சந்திப்பை நடத்தி இருக்கிறார்கள். ஆனால், இதில் ஓபிஎஸ் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது.

பண்ருட்டியார் போட்டுக் கொடுத்த 'ஸ்கெட்ச்’! ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவிய 'சீனியர்’! கடுப்பான எடப்பாடி!

KC Palaniswami has criticized both Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam. But, OPS wants to bring KC Palanisamy to his side. 3 main heads of OPS have a secret meeting with KC Palanisamy recently.