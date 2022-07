விடாப்பிடி.. ஓபிஎஸ்ஸின் அடுத்த திட்டம் என்னனு பாருங்க.. “லிஸ்ட் ரெடி” - எடப்பாடி இடத்தில் யார்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் 66 பேரை கட்சியில் இருந்து நீக்கி இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது ஆதரவாளர்களை கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகளாக நியமிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

மாற்றி மாற்றி ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் தரப்பினர், எதிர் தரப்பு ஆதரவாளர்களை கட்சியை விட்டு நீக்கி வரும் நிலையில், இருதரப்பிலும் அடுத்து என்ன திட்டம் என்பதுதான் அதிமுக தொண்டர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் நாளை எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தை நடத்த இருக்கின்றனர். இதற்கிடையே, கட்சியில் தான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் கூறி வரும் ஓபிஎஸ் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ச்சியாக தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்தார்.

English summary

O. Panneerselvam, who has expelled 66 supporters of Edappadi Palaniswami from the party, is said to be appointing his supporters as the new executives of AIADMK.