அன்போடு, பணிவோடு , கெஞ்சுகிறேன்.. நெகிழ்ந்து பேசிய ஸ்டாலின்.. தடுப்பூசி போட வலியுறுத்தல்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : ஒமிக்ரான் என்ற புதிய வகை கொரோனா தற்போது மிரட்ட தொடங்கி இருக்கிறது என முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். ஒமிக்ரானை தடுப்பதற்கான கேடயம் முகக்கவசம் மட்டும் தான் என்று கூறிய முதல்வர் அனைவரும் முக கவசம் அணிவது அவசியம் என்றும் கட்டாயம் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளுங்கள் என்று பணிவோடும் அன்போடும் கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்வதாகவும் கூறினார்.

15 வயது முதல் 18 வயதுடைய சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டத்தை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று தொடக்கி வைத்து பேசினார். அப்போது அவர், தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுத்து கொரோனா 2வது அலையின் வீரியத்தை திமுக அரசு குறைத்தது என்றார்.

சற்றே பெருமூச்சு விட்டு நிமிர்ந்த நிலையில் ஒமிக்ரான் என்ற புதிய வகை கொரோனா மிரட்ட தொடங்கி இருக்கிறது எனவும் தெரிவித்தார். ஒமிக்ரானை தடுப்பதற்கான கேடயம் முகக்கவசம் மட்டும் தான் என கூறினார்.

தற்போது ஒமிக்ரான் பரவல் வேகம் அதிகரித்துள்ளது மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்போடு இருக்க வேண்டும்.

சமூக பரவலான ஓமிக்ரான்.. தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் லாக்டவுனா? முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பு

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that a new type of corona called Omicron is now beginning to intimidate. The Chief Minister said that the only shield to prevent Omicron is none other than the mask and urged all to wear a face mask and humbly and lovingly beg to be vaccinated.