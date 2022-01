அடுத்த மாதம் பாருங்க! தினமும் பல லட்சம் ஓமிக்ரான் கேஸ்கள்.. இந்தியாவை எச்சரித்த எக்ஸ்பர்ட்.. ஆனால்!

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் அடுத்த மாதம் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்து மூன்றாம் அலை உச்சம் பெறும் என்று அமெரிக்க மருத்துவ நிபுணர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுக்க கொரோனா கேஸ்கள் ஓமிக்ரான் பரவலால் உச்சம் தொட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் தினமும் 8 -10 லட்சம் கேஸ்கள் பதிவாகி வருகிறது. இந்தியாவில் தினசரி கேஸ்கள் 1 லட்சத்தை தாண்டிவிட்டது. இந்தியாவில் நேற்று மட்டும் 141,374 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் இதுவரை 35,367,760 பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் சமூக ரீதியாக பல லட்சம் பேருக்கு ஏற்கனவே ஓமிக்ரான் பரவிவிட்டது. இந்தியாவில் தற்போது 484,471 பேர் ஆக்டிவ் நோயாளிகளாக உள்ளனர்.

English summary

Omicron: US expert says India will see 5 lakh Coronavirus cases per day by next month but it may not be severe.