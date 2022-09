அம்மாடியோவ்..விண்ணை முட்டும் டிக்கெட் விலை..தீபாவளிக்கு தீயாய் உயர்ந்த ஆம்னி பேருந்து கட்டணங்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் 40 நாட்களுக்கு மேல் உள்ள நிலையில் தனியார் பேருந்துகளில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது. சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர் செல்ல நினைத்தவர்கள் ஆம்னி பேருந்துகளில் டிக்கெட் விலையைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். ஆம்னி பேருந்துகளில் நடைபெறும் கட்டணக்கொள்ளையை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

எந்த பண்டிகை என்றாலும் அதை சொந்த ஊரில் உறவினர்களுடன் கொண்டாட வேண்டும் என்றுதான் பலரும் விரும்புவார்கள். வேலைக்காகவும் படிக்கவும் வெளியூர் சென்றவர்கள் சில நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தாலே அடித்து பிடித்து பஸ், ரயிலில் கிளம்பி சொந்த ஊருக்கு வந்து விடுவார்கள்.

ரயிலில் முன்பதிவு முடிந்து விட்டால் பலருக்கும் ஆபத்பாந்தவனாக இருப்பது பேருந்துகள்தான். அரசு பேருந்துகளில் செல்ல விரும்பாதவர்கள் நாடுவது தனியார் பேருந்துகளைத்தான். மக்களின் தேவைகளைத் தெரிந்து கொண்டு பண்டிகை காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்து விடும்.

English summary

Omni bus fare sky high on Deepavali festival From Chennai to Madurai: With more than 40 days left for Diwali festival, ticket booking for private buses has started. Passengers are shocked to see the ticket prices in Omni buses. There has been a demand that the government should take action to stop fare collection in omni buses.