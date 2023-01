சென்னை சங்கமம் + நம்ம ஊரு திருவிழா! கண்களுக்கு கலை விருந்து! நாவிற்கு ருசி விருந்து! ருசிகரத் தகவல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சென்னை சங்கமம் நிகழ்ச்சியும் நம்ம ஊரு திருவிழாவும் இணைந்து நடைபெறவுள்ளதால் சென்னை மாநகரம் முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டு வருகிறது.

கண்களுக்கு விருந்து படைக்க நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகளும், நாவிற்கு விருந்து படைக்க ருசியான உணவு வகைகளும் இந்த விழாவில் இடம்பெறவுள்ளன.

இது தொடர்பான முழு விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

On the occasion of the Pongal festival, Chennai Sangamam and Namma ooru festival will be held in the Chennai city. The festival will feature folk art performances to feast the eyes and delicious food to feast the palate.