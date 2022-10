மீண்டும் வரலாறு திரும்பாமல் இருக்கும் சூழல் ஏற்பட வேண்டும்..இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கிறோம் - பொன்முடி

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெறும். மீண்டும் வரலாறு திரும்பாமல் இருக்கும் சூழல் ஏற்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார். இந்தி திணிப்பை தான் எதிர்க்கிறோம், இந்தி மொழியை அல்ல என்றும் அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார்.

உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிகளுக்கான நாடாளுமன்றக்குழு தங்களது அறிக்கையை குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவிடம் அளித்தது.

அதில் இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் ஐஐடி, மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இந்தி பயிற்று மொழியாகவும், பிற மாநிலங்களில் பிராந்திய மொழிகள் பயிற்று மொழியாகவும் இருக்க வேண்டும் என அலுவல் மொழிகளுக்கான நாடாளுமன்றக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. இதற்கு பல்வேறு கட்சியினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Protest against imposition of Hindi will be held across Tamil Nadu. Minister Ponmudi has said that there should be an environment where history does not repeat itself. Minister Ponmudi said that he is against the imposition of Hindi, not the Hindi language.