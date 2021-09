கரம் கோர்த்த அதிமுக.. நீட் தேர்வுக்கு எதிரான சட்ட மசோதாவிற்கு ஆதரவு- எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு கோரும் தமிழக அரசின் சட்ட மசோதாவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்கும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் நுழைவுத் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பது அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு கட்சிகளின் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது.

நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்க மத்திய அரசும் சரி , உச்சநீதிமன்றமும் முன்வராததால் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக 7.5% உள் இட ஒதுக்கீட்டை எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருந்தபோது கொண்டு வந்தார்.

English summary

AIADMK MLAs staged a walkout from assembly alleging that they were not allowed to speak on the death of 20-year-old NEET aspirant Dhanush. Opposition leader Edappadi Palaniswami says they will support the anti-NEET bill moved by Tamil Nadu govt.