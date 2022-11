‘சிக்னல்’ கொடுத்த ஓபிஎஸ்! கட்சி ஒற்றுமையே பெரிது.. தனிப்பட்ட ஆள் அல்ல! தலைமை அலுவலகத்தை வைத்து மூவ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள அறைகளுக்கு மறைந்த முதலமைச்சர் ஜானகி மற்றும் ஜெயலலிதாவின் பெயர்கள் சூட்டப்படும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகம் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடந்த வன்முறைச் சம்பவத்தால் அலுவலக சாவி எடப்பாடி பழனிசாமி கைக்குச் சென்ற பிறகு, அலுவலகத்திற்கு ஓபிஎஸ் தரப்பு செல்லவில்லை.

இந்நிலையில் தான் ஜானகி அம்மையார் பிறந்தநாளையொட்டி, அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர் அறைக்கு, அந்த அலுவலக இடத்தை வழங்கிய ஜானகி அம்மையாரின் பெயர் சூட்டப்படும் என அறிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

English summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam said that the halls in ADMK head office will be named late Chief Minister Janaki and Jayalalithaa. Also OPS said that bronze statues of MGR and his wife VN Janaki will be erected at the MGR memorial located on Thiagaraya Nagar.