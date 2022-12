‘அதையெல்லாம்’ கண்டுக்காதீங்க..எல்லாம் நன்மைக்கே! ஆதரவாளர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்ன ஓபிஎஸ்! கலகல அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக அடுத்தடுத்து பல்வேறு கட்ட திருப்பங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலை ஓபிஎஸ்ஐ பாஜக தலைமை கைவிட்டு விட்டதாக கூறப்பட்டாலும் தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நியமனம் செய்யப்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்கள் ஓபிஎஸ்க்கு மேலும் ஆதரவைத் திரட்டி வருவதோடு நிர்வாகிகள் நியமனத்திலும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு இரு அணிகளாக பிரிந்த அதிமுக மீண்டும் சேர்வதற்குள் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது. அறிக்கை, ஆர்ப்பாட்டங்கள், பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் மீண்டும் கைகோர்த்தனர்.

ஆட்சிக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்ற ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நான்காண்டு காலம் சுமூகமாக சென்றது. சுமூகம் என்றால் வெளியில் தான் உள்ளே வழக்கம் போல உட்கட்சி பூசல்கள் இருந்து கொண்டு தான் இருந்தது.

பாஜக+அதிமுக கூட்டணி? நல்லாதான் இருக்கும்..படி தாண்டிய 'பத்தினி’ அவர்! செல்லூர் ராஜு காரசார விமர்சனம்

English summary

Although it is said that the BJP leadership has abandoned ops in issue of single leadership in the AIADMK, the district secretaries appointed in Theni, Madurai, Dindigul and other districts are gathering more support for the OPS and are showing seriousness in the appointment of administrators.