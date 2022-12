Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக மேலிடம், ஜி20 ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமியை மட்டும் அழைத்துவிட்டு, ஓபிஎஸ்ஸை அழைக்காதது அவரது தரப்பினரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய நிலையில், அதுதொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியும், எந்த ரிப்ளையும் வராததால் ஓபிஎஸ் கடுமையாக அப்செட் ஆகியுள்ளாராம்.

பாஜக தலைமையோடு மிகவும் இணக்கமாகச் செயல்பட்டும், பாஜக தனது காலை வாரியதை ஓபிஎஸ்ஸால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லையாம். இதனால் தான் உடனே, மனம் வெதும்பி டெல்லிக்கு கடிதம் எழுதினார்.

ஆனால், அந்தக் கடிதத்திற்கு பதில் கிடைக்காத நிலையில், பாஜக மேலிட தலைவர்களை தொடர்பு கொள்ள முயன்றும், அவர்கள் புறக்கணிப்பதால் ஷாக் ஆகியுள்ளாராம். பாஜகவின் இந்த ரியாக்‌ஷனை சற்றும் எதிர்பார்த்திராத ஓபிஎஸ் அப்செட்டில் ஆழ்ந்திருக்கிறாராம்.

அங்கே போட்ட அச்சாரம்.. எடப்பாடி 'கிரீன் சிக்னல்’.. உடனே ஓகே சொன்ன பாஜக! பின்னணி இதானா? அப்போ ஓபிஎஸ்?

English summary

The BJP leadership has shocked O Panneerselvam faction by inviting only Edappadi Palaniswami to the G20 consultative meeting and not inviting OPS. Despite being very congenial with BJP, OPS could never accept the BJP's this move.