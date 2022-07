ஒன்னே ஒன்னு..கண்ணே கண்ணு! வாரிசுக்காக வரிந்து கட்டி கிளம்பிய ஓபிஎஸ்! இபிஎஸ்க்கு எதிராக பறந்த கடிதம்!

Chennai

சென்னை : ரவீந்திரநாத்தின் அதிமுக எம்பி அந்தஸ்தை ரத்துசெய்யுமாறு மக்களவை தலைவர் ஓம் பிர்லாவுக்கு இபிஎஸ் அண்மையில் கடிதம் எழுதி இருந்த நிலையில், பழனிசாமியின் கோரிக்கையை நிராகரிக்குமாறு ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது மகன் மக்களவை தலைவர் ஓம் பிர்லாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அவரது ஆதரவாளர்களோடு அதிமுகவின் ஒரே ஒரு மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் குமாரும் நீக்கப்படுவதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்தார்.

மேலும் ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் அதிமுக எம்பி இல்லை எனவும் அவரது அதிமுக எம்பி அந்தஸ்தை ரத்து செய்யுமாறு மக்களவைத் தலைவரான ஓம் பிர்லாவுக்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடிதம் எழுதி இருந்தார்.

