‘அவங்க’ இப்போதைக்கு வேண்டாம்! பிரம்மாஸ்திரத்திற்கு ‘ரெஸ்ட்’ கொடுத்த ஓபிஎஸ்! களைகட்டும் கள அரசியல்!

சென்னை : தற்போதைய சூழ்நிலையில் தனக்கு சாதகமான நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து அரங்கேறி வருவதால் உற்சாகத்தில் இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தனித்தே செயல்பட முடிவெடுத்துள்ள நிலையில், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோருடன் இணைந்து செயல்படும் முடிவை ஒத்தி வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த மாதம் முதல் அதிமுகவில் நால ஒரு வண்ணமும் பொழுதொரு மேனியமாக அரசியல் நகர்வுகள் அடுத்தடுத்து பல திருப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது. அனைத்திற்கு காரணம் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பற்ற வைத்த 'ஒற்றை தலைமை' எனும் நெருப்பு.

முதல் பொதுக்குழு கூட்டம் ரத்து, கட்சி அலுவலகத்தில் கலவரம், இரண்டாவது பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்வு என இரண்டே மாதத்தில் வரலாறு காணாத சண்டைகளையும் சச்சரவுகளையும் கண்டுள்ளது அதிமுக.

In the current situation, O. Panneerselvam, who is excited as positive events are taking place one after another, has decided to work alone with his supporters, while OPS has postponed the decision to work with Sasikala , TTV Dhinakaran and others.