கட்சிய விட்டு தள்ளி வைக்குறேன்..யாரும் பேசக் கூடாது! ஓபிஎஸ் வெளியிட்ட அதிரடி உத்தரவு! புது ட்விஸ்ட்!

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம் சேர்த்தல் என அடிக்கடி அதிரடி காட்டி வரும் நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் என்.ஆர்.சிவபதி, தளவாய்சுந்தரம், வைகைச்செல்வன் உள்ளிட்ட மேலும் 7 பேர் அதிமுவிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜுலை மாதம் 11ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைத்திலிங்கம், மனோஜ்பாண்டியன், ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் உள்ளிட்டோரை நீக்குவதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் அதிமுகவின் பொருளாளர், அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்புகளில் இருந்தும் ஓபிஎஸ், அவரது மகன்கள் ரவீந்திரநாத்குமார், ஜெயபிரதீப், அவரது ஆதவாளர்கள் என அடுத்தடுத்து நீக்கப்பட்டனர்.

English summary

While there are frequent calls for removal from the AIADMK, in a statement released by O. Panneerselvam, it has been said that 7 more people including former ministers NR Sivapathi, Dalavaisundaram and Vaikachelvan will be removed from the AIADMK.