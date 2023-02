ஒன்னும் இல்லை! பாஜக வேட்பாளர் அறிவித்துவிட்டால் எங்கள் வேட்பாளர் வாபஸ்.. ஓபிஎஸ் பரபரப்பு பேட்டி

பாஜக வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டால் எங்கள் வேட்பாளர் வாபஸ்- ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பாஜக சார்பில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டால், எங்கள் வேட்பாளரை வாபஸ் பெற்றுவிடுவோம் என முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் காங்கிரஸ், நாம் தமிழர், அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் அதிமுகவின் எடப்பாடி அணி இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்தும் வேட்பாளரை அறிவிக்காமல் இருந்தது.

அது போல் ஓபிஎஸ் தரப்போ பாஜக போட்டியிட்டால் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக பணியாற்றுவோம் என கூறியிருந்தது. இந்த நிலையில் பாஜகவின் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டார்.

ஈரோடு கிழக்கில் செந்தில்முருகன் போட்டி.. வேட்பாளரை அறிவித்த ஓபிஎஸ்.. கடைசியில் வைத்த ட்விஸ்ட்!

English summary

Ex CM O. Panneer Selvam says that if BJP contest in Erode east bypoll then we will withdraw our candidate.