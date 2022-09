வெற்றி தோல்வி வீரனுக்கு சகஜம்! ஒரு மாசத்துல என்ன நடக்க போகுதுனு பாருங்க! கொந்தளித்த கோவை செல்வராஜ்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்திருக்கும் நிலையில் வெற்றி தோல்வி எல்லாம் சகஜம் எனவும் தேர்தல் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள ஆவணங்களின் படி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பொருளாளராக தொடர்வதாக அவர் தரப்பு ஆதரவாளரான கோவை செல்வராஜ் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதிகள், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்தனர். மேலும் ஜூலை 11ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டம் செல்லும் எனவும் தீர்ப்பளித்தனர்.

இதனால் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பினர் கடும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

