ஸ்டாலின் ஆட்சி.. தப்பிக்க முடியாது.. திடீரென கியர் மாற்றிய புகழேந்தி.. எடப்பாடி மீது சரமாரி அட்டாக்!

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாகச் சாடியுள்ள ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி, முதல்வர் ஸ்டாலினை பாராட்டும் விதமாகப் பேசியுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்களான முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது ரெய்டு நடைபெற்று வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி சிறையில் இருந்து கட்சியை நடத்துவாரா எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் புகழேந்தி.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பற்றி பேசுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அருகதை கிடையாது, நடப்பது ஸ்டாலின் ஆட்சி யாரும் தப்ப முடியாது எனப் பேசியுள்ளார் புகழேந்தி.

Pugazhendhi has questioned whether Edappadi Palaniswami will run the party from jail?. Edappadi Palaniswami has no right to talk about Chief Minister M.K.Stalin, he added.