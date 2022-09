மீண்டும் 'கலவர' மேகம்.. அதிரிபுதிரி திட்டம் போடும் ஓபிஎஸ்.. கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னதை கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் நிலவும் மோதலுக்கு மத்தியில், தற்போது தலைமைக் கழகம் தொடர்பாக மீண்டும் பிரச்சனைகள் வெடித்துள்ளன. ஓபிஎஸ்ஸின் தலைமைக் கழக வருகைக்கு எதிராக ஈபிஎஸ் தரப்பு முயற்சிகளை எடுத்து வரும் நிலையில், அதனைத் தகர்க்க பக்காவாக பிளான் போட்டு வருகிறது ஓபிஎஸ் டீம்.

அதிமுக தலைமைக் கழகத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று சென்ற நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அங்கு செல்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அதற்காக, ஓபிஎஸ் தலைமைக் கழகம் செல்வதற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்டு மனு கொடுத்த நிலையில், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஜெயக்குமார், அலுவலகத்திற்கு பாதுகாப்பு கேட்டு மனு கொடுத்தார்.

இந்நிலையில், மீண்டும் டிஜிபி அலுவலகத்தில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மனு அளித்துள்ளார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், 50,000 தொண்டர்களுடம் ஓபிஎஸ் தலைமைக் கழகத்திற்கு வருவார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

While the Edappadi Palanisamy faction is taking efforts against the visit of O Panneerselvam to ADMK headquarters, OPS team is making a plan to sabotage it. OPS supporter Kolathur Krishnamurthy has again filed a petition in the DGP office.