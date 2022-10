ரைட்டு.. இப்படி போகுதா ரூட்டு? ‘அதே இடம்’ ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்த பண்ருட்டியார்.. இனி எல்லாம் சுபம்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொன்விழா நிறைவையொட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டங்கள் என பிளான் செய்து கொண்டிருக்க, ஓ.பன்சென்னை னீர்செல்வம் டீம் கமுக்கமாக ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்த இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவையொட்டி சென்னை தி.நகரில் உள்ள எம்ஜிஆர் நினைவு இல்லத்தில் கட்சிக் கொடியேற்ற இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இதில் தான் ஒரு பிளான் இருக்கிறதாம்.

பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனின் ஆலோசனைப்படி ஓபிஎஸ் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாகவும், இதில் சசிகலாவின் பங்கும் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சசிகலா - ஓபிஎஸ் இணைப்புக்கு பாலமாகச் செயல்படும் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் போட்டிருக்கும் கணக்கு 'வேற லெவல்' என்கிறார்கள், ஓபிஎஸ், சசி ஆதரவாளர்கள்.

இந்த பக்கம் சாயப்போறாரா? 'தனி ரூட்' - ஓபிஎஸ் டீமின் 3 தலைகள் நடத்திய சீக்ரெட் மீட்டிங்! என்னாச்சு?

English summary

While Edappadi Palaniswami is planning public meetings on AIADMK's Golden Jubilee, it has been reported that OPS team is secretly implementing a plan. O Panneerselvam is hoisting party flag at the MGR memorial house in T. Nagar, Chennai. The decision is taken by OPS on the advice of Panruti Ramachandran and Sasikala also had a hand in it.