மாடுகளுக்கு நடுவில்.. மறைந்திருக்கும் 'நாய்'.. 10 செகண்ட் டைம்.. கண்டுபிடிங்க பாஸ்!

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் வரிசையாக இருக்கும் மாடுகளுக்கு மத்தியில் ஒரு நாய் மறைதிருக்கிறது. 10 செகண்டில் நாயை கண்டுபிடித்தால் நீங்க கிரேட்.

கண்களை குழப்பி அறிவுக்கு வேலை கொடுக்கும் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்கள் இணையத்தில் அதிக அளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தனது அறிவுத்திறனை சோதித்து பார்க்க முடியும் என்பதால், இதுபோன்ற படங்களை பலரும் விரும்பி பார்க்கின்றனர்.

English summary

In the optical illusion image below, a dog is hidden among the rows of cows. If you can find the dog in 10 seconds then you are great.