ஆக்சிஜன் இல்லை.. மத்திய அரசுக்கு "SOS" மெசேஜ் அனுப்பிய தமிழகம், ஆந்திரா.. கேரளாவிலும் தட்டுப்பாடு!

Chennai

சென்னை: வடஇந்திய மாநிலங்கள் ஆக்சிஜன் இன்றி கடும் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்த நிலையில் தற்போது தென்னிந்திய மாநிலங்களில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழகம் தொடங்கி கேரளா வரை பல மாநிலங்களில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு கழுத்தை நெறிக்க தொடங்கி உள்ளது.

கடந்த ஒரு மாதமாக இந்தியாவே ஆக்சிஜனுக்காக அல்லாடிக்கொண்டு இருக்கிறது.. முக்கியமாக டெல்லி, உத்தர பிரதேசம், பீகார், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஆக்சிஜன் இன்றி தினமும் பலர் உயிர் இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கொரோனா மரணங்களை விட, ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் மரணம் அடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தினசரி அதிகரித்து வந்தது. வடஇந்திய மாநிலங்களில் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்த ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு தற்போது தென்னிந்தியாவிலும் பரவி உள்ளது.

Oxygen Shortage in Southern States: SOS message sent to PM from Tamilnadu, AP and Kerala Oxygen Shortage in the Southern States: SOS message sent to PM Modi to take immediate action from Tamilnadu, AP and Kerala.