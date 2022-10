ஜெயலலிதாவின் ஓபிஎஸ் வெர்ஷன்! ’வெள்ளி’யைக் கொடுத்த கில்லி! உண்மையில் உயர்ந்ததா ஓபிஎஸ் செல்வாக்கு?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் தேவர் தங்க கவசம் தொடர்பான விவகாரத்தில் இரு தரப்புக்குமே ஏமாற்றம் அளித்த நிலையில் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஒன்றை அடித்திருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். முத்துராமலிங்க தேவருக்கு அவர் அணிவித்திருக்கும் வெள்ளிக்கவசம் தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பை கடும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. இதனால் உண்மையில் தென் மாவட்டங்களில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் செல்வாக்கு உயர்ந்திருக்கிறதா?

அக்டோபர் 30ஆம் தேதியான நேற்று தேவர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், முன்ந்தாகவே அதிமுகவில் தேவரின் தங்க கவசம் தொடர்பாக மோதல் எழுந்தது. அதிமுகவின் இருதரப்புமே தங்க கவசத்தை பெற்று விட தீவிரமாக முயன்ற நிலையில் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இரு தரப்புக்குமே ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் நாங்கள் தலையிட விரும்பவில்லை என கூறிய நீதிபதிகள், வருவாய் அலுவலர் தேவரின் தங்க கவசத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தீர்ப்பளித்தனர். இந்த மாதிரிதான் நடக்கும் என முன்னரே தகவல் வெளியாகிய நிலையில் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பயணத்தை ரத்து செய்தார் எனவும் கூறப்படுகிறது.

O. Panneerselvam has scored a master stroke in the matter related to the Devar gold shield in AIADMK, which has disappointed eps sides. It is the silver armor that he has worn for Muthuramalinga Devar that has left the Edappadi Palanichamy side in deep displeasure. Has the influence of O. Panneerselvam really increased in the southern districts due to this?