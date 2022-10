நாள் குறிச்சாச்சு.. ‘26’.. சசிகலாவை நோக்கி படையெடுக்கப்போகும் மாஜிக்கள்.. ‘திருப்பம்?’- ஃபைனல் வெடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சசிகலாவை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் பலர் அக்டோபர் 26ஆம் தேதிக்குப் பிறகு சந்தித்துப் பேசுவார்கள் என பரபரப்பைக் கிளப்புகிறார்கள் சசிகலாவின் ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் இடையேயான மோதலுக்கு மத்தியில் சசிகலாவும் சுற்றுப்பயணம், ஆதரவாளர்களுடன் தொடர் ஆலோசனை என அரசியல் களத்தை பரபரப்புக்கு உள்ளாக்கி வருகிறார்.

அண்மையில், அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சிலர் தன்னுடன் பேசி வருவதாக சசிகலா கூறினார். முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்சி சம்பத், விஜயபாஸ்கர் போன்றவர்கள் தன்னுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் சசிகலா தெரிவித்தது அதிமுக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஓ.பன்னீர்செல்வமே, நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம் என திசை புரிபடாமல் திணறி வரும் நிலையில், சசிகலாவின் இந்த அதிரடி பரபர மூவ்களுக்கு என்ன காரணம் என சசிகலா ஆதரவாளர்கள் சிலரிடம் விசாரித்தோம்.

English summary

Sasikala's supporters saying that many of Edappadi Palaniswami's supporters will meet Sasikala after October 26. Sasikala believes that OPS assistance in general secretary case will lead to a major breakthrough.