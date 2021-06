உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் வெற்றி செல்லாது.. எதிர்த்து போட்டியிட்ட வேட்பாளர் திடீர் வழக்கு.. பரபரப்பு!

Chennai

oi-Veerakumar

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ. உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றியை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.

தன் மீதான குற்ற வழக்குகள் குறித்து தவறான தகவல்களை உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளதாக வழக்கில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2021ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல், ஏப்ரல் 6ம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

கேப்டன் பாணியில் ம.நீ.ம. தலைவர் ப்ளஸ் பொதுச்செயலாளராக கமல்ஹாசன்- பழ. கருப்பையா, பொன்ராஜூக்கு பதவி!

English summary

Udhayanidhi Stalin election case: An Election case has been fled against Udhayanidhi Stalin over his Chepauk Triplicane victory, the case may taken up in the next week, says sources.