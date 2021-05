ப்ளீஸ்.. மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்த முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை.. பயமுறுத்த வேண்டாமே!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இன்றைக்கு பரவலாக வரும் ஒரு தகவலை பகிர்கிறேன். கொரோனாவில் உள்ளவர்கள் ஊடகங்களை பார்ப்பதை நிறுத்தினால் அவர்கள் உயிர் பிழைக்கலாம் என்று ஒரு தகவலை பார்த்தேன். ஆம் அந்த தகவல்களில் சில உண்மை இல்லாமல் இல்லை.

மக்களின் பயத்தை அதிகப்படுத்தி ஒரு சில சமூக வலைதளங்கள் செய்யும் காரியங்கள் மிகவும் அபாயகரமானவை. இவர்களில் யாருக்கும் பொறுப்பும் இல்லை, அக்கறையும் இல்லை.

அவர்களை பொறுத்தவரை எத்தனை பேரை பார்க்க வைத்தோம். எத்தனை பேரை லைக் செய்ய வைத்தோம். எத்தனை பேர் நம்முடைய விஷயங்களை ஷேர் செய்தார்கள் என்பதாக உள்ளது.

English summary

I am sharing an information that is becoming widespread today. I saw a message that people could survive if they stopped watching the media and TV. Yes some of that information is not without truth.