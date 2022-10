கோல்வால்கர் கனவை நனவாக்க முயலும் பிரதமர் மோடி.. ஒரே காவல் சீருடை திட்டத்தை எதிர்க்கும் எஸ்டிபிஐ

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 'ஒரே தேசம், ஒரே காவல் சீருடை' என்பது கூட்டாட்சிக்கு கேடு விளைவிக்கும். இது கோல்வால்கர் கனவு கண்ட ஒற்றை தேசத்தை உருவாக்குவதன் ஒரு பகுதியாகும். இது நாட்டின் பன்முகத்தன்மையை அழித்துவிடும். இதனை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என எஸ்டிபிஐ தேசிய தலைவர் எம்கே பைஸி கடுமையாக குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.

சுதந்திர தின உரையின்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த தொலைநோக்கு திட்டம் 2047யை அமல்படுத்தும் வகையில் சிந்தனை முகாம் என்ற பெயரில் மாநில உள்துறை அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் இரண்டு நாள் மாநாடு ஹரியாணாவின் சூரஜ்கண்ட்டில் நடந்தது.

இதனை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தொடங்கி வைத்து பேசினார். நிறைவு நாளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொளி மூலம் உரையாற்றினார்.

English summary

-- 'One Nation, One Police Uniform' is detrimental to federalism. It was part of creating a single nation that Golwalkar had dreamed of. It will destroy the diversity of the country. SDPI national president MK Faizy strongly accused the central government to abandon this.