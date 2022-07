செஸ் ஒலிம்பியாட் விளம்பரங்களில் மோடி படம் எங்கே? மனசு இல்லைனா ஏன் கூப்பிடுறீங்க?- வெடிக்கும் சர்ச்சை

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தொடக்க விழாவில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி பங்கேற்க இருக்கும் நிலையில், செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி விளம்பரங்கள், பாடலில் பிரதமர் மோடி படம் இடம்பெறாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி விளம்பர பதாகைகளில் பிரதமர் படம் இடம்பெறாதது, அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியை காட்டுகிறது என தமிழக பா.ஜ.க மாநில துணைத் தலைவர் கரு.நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

3 மேட்டர்.. எடப்பாடியின் மாஸ்டர் பிளான்.. டக்கென திரும்பும் திமுக, பாஜக, ஓபிஎஸ்.. 25-ம் தேதி மெசேஜ்?

அரசின் விளம்பர பதாகையில், பிரதமர் படம் இடம் பெறாவிட்டால், நாங்கள் தனியாக வைப்போம் என பா.ஜ.க மாநில துணைத் தலைவர் கரு.நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra modi picture was not featured in Chess Olympiad tournament advertisement. Why invite PM Modi if you don't want to put PM photo on banner? BJP State Vice President Karu Nagarajan questioned.