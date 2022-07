ரேசன் கடை க்யூவில் நின்றால் இனி போரடிக்காது..வரப்போகுது வைபை..கட்டணம் எவ்ளோ தெரியுமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு இணையதள சேவை வழங்கும் திட்டத்தை விரைவில் செயல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மத்திய அரசு பி.எம் வாணி எனும் திட்டத்தின் கீழ் மக்களுக்கு இணையதள சேவை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது.

பொதுவாக ஒரு குடும்பத்தில் 4 பேர் இருக்கிறார்கள் என்றால், குறைந்தபட்சம் அவர்களிடம் 6 செல்ஃபோன் எண்களாவது உள்ளன. அதன்படி பெரும்பலானோர் ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்துகின்றனர்.

வாட்ஸ் அப், ஜி பே, போன்ற ஆன்லைன் செயலிகளையும் பயன்படுத்துகின்றனர். நகர்புறங்களில் இருப்பவர்கள் எளிதில் இணையவசதி பெற முடிகிறது. ஆனால் கிராமப்புறங்களில் இருப்பவர்கள் இணைய வசதி கிடைப்பதில்லை.

English summary

PM-WANI scheme:According to the Union government guidelines, earnings generated through Wi-Fi hotspot will be credited to the ration shop or cooperative society to which the shop is attached. It is said that the central government is planning to implement the scheme of providing internet service to the people through ration shops across the country soon.