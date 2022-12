2022 நினைவுகள் : பாமக தலைவராக அன்புமணியின் 6 மாதம்! நீங்க எத்தனை மார்க் போடுவீங்க! ரெடி ஸ்டார்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாமக அன்புமணியை பொறுத்தவரை 2022ஆம் வருடம் மிக முக்கியமான வருடமாகும். ஏனெனில் இந்த வருடம் மே மாதம் தான் கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். தலைவராக 2022ஆம் ஆண்டில் அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது?

கடந்த 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில், அன்புமணி மாற்றம் முன்னேற்றம் என்பதை முன்வைத்து முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நின்று, மக்கள் மத்தியில் வாக்குகளை கோரி நின்றார். ஆனால் தேர்தலில் அவர் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கவில்லை.

அதன் பின்னர் நீர் மேலாண்மை, விவசாயிகள் நலன், சுற்றுச்சூழல், மதுவிலக்கு போன்ற மாறுபட்ட அரசியல் களத்தினை தமிழக அரசியலுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார். இதனையடுத்து 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைந்தது. அதிமுக ஆட்சியை இழந்த போதிலும் பாமக உறுப்பினர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு பின் சட்டமன்றத்தில் நுழைந்தனர்.

