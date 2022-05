“பாமக 2.0” அன்புமணியின் புது பார்முலா! வருகிறதா “பாட்டளி நல கூட்டணி” .. உற்சாகத்தில் பாட்டாளிகள்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தனக்கு பதவி ஆசை இல்லை எனவும், ஒருமித்த கொள்கை கொண்ட கட்சிகளுடன் இணைந்து தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க தயார் என பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளது தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக அல்லாத ஒரு புதிய கூட்டணிக்கு வழிவகுக்கும் என பாமக நிர்வாகிகள் கூறி வருகின்றனர்.

கடந்த நாடளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாமக அக்கூட்டணியில் இருந்து விலகி உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட்டது. மிகப் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற முடியவில்லை என்றாலும், குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெற்றது.

இனி 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள்.. அரசு பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. அமைச்சர் சிவசங்கர் அதிரடி

கடந்த தேர்தல்களை விட நடைபெற்று முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கணிசமான இடங்களில் பாமக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றது. குறிப்பிட்ட வாக்கு சதவீதத்தையும் அக்கட்டி தனதாக்கிக் கொண்டது.

English summary

PMK youth wing leader Anbumani Ramadoss has said that she has no desire for office and is ready to rule in Tamil Nadu with like-minded parties. PMK executives have been saying that it will lead to a new alliance between the non DMK - AIADMK in Tamil Nadu.