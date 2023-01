கொரோனா 4வது அலை அபாயம்.. இப்போது செவிலியர் பணி நீக்கமா? உயிரை கொடுத்து வேலை செஞ்சாங்களே - ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை: செவிலியர்களின் பணி நீக்கத்தை ரத்து செய்து நிலையான பணி வழங்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார். கொரோனா நான்காவது அலை ஏற்படும் என்று அஞ்சப்படும் சூழலில் அவர்களை பணியில் தொடர அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அவர் கோரியுள்ளார்.

இதுகுறித்த அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றுவதற்காக அமர்த்தப்பட்ட 2400 செவிலியர்கள் இன்று முதல் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உயிரை பணயம் வைத்து பணியாற்றி வந்த செவிலியர்களை பணிநீக்கியிருப்பது நியாயமல்ல.

Ramadoss, the founder of PMK, has insisted that the dismissal of nurses should be canceled and they should be given stable jobs.