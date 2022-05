விலை உயர்வை தாங்க முடியாது! சமையல் கேஸ் மானியத்தை மீண்டும் வழங்குக! பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : விலைவாசி விண்ணை தொட்டு வரும் நிலையில் வீட்டு உபயோகத்திற்கான சிலிண்டர் விலை உயர்வை தாங்க முடியாது எனவும், மத்திய அரசு உடனடியாக சமையல் எரிவாயு மானியத்தை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," சமையல் எரிவாயுவுக்கான மானியம் நிறுத்தப்பட்டது, நிறுத்தப்பட்டது தான் என்றும், அதை மீண்டும் வழங்க வாய்ப்பே இல்லை என்று மத்திய அரசின் உயரதிகாரிகள் கூறியுள்ள கருத்துகள் பேரதிர்ச்சி அளிக்கின்றன.

சமையல் எரிவாயு விலை மாதாமாதம் உயர்த்தப்பட்டு வரும் நிலையில், அதை சமாளிக்க மீண்டும் மானியம் வழங்கப்படாவிட்டால் அது ஏழை, நடுத்தர மக்களை பெருந்துயரத்தில் ஆழ்த்தி விடும்.

English summary

Pmk founder Ramadoss has demanded that the central government immediately give the cooking gas subsidy as the price of cylinders for home use is unbearable as prices are skyrocketing.