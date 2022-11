பெயர் வைத்த நாளா? உருவாக்கப்பட்ட நாளே தமிழ்நாடு நாள்! பாமக ராமதாஸ் உறுதி.. அரசுக்கும் ஒரு கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்றைய தமிழ்நாடு உருவாக்கப்பட்ட நாளான நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தான் நமக்கு தமிழ்நாடு நாள். இந்த நாளில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும், தமிழ் உணர்வாளர்களுக்கும் எனது தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

1956 நவம்பர் 1ல் மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டது முதல் கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்களும் நவம்பர் 1ஐ அந்தந்த மாநில நாளாக கொண்டாடி வருகின்றன. ஆனால் தமிழகத்தில் அப்படி கொண்டாடப்படுவதில்லை.

தமிழகத்தில் திமுக சார்பில் அண்ணா முதல்வரான பிறகு 1967 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 18ஆம் தேதி சென்னை மாகாணத்திற்கு 'தமிழ்நாடு' என பெயர் மாற்றம் செய்தார்.

அமைச்சராக ஸ்டாலின் பரிந்துரை.. முதல்வராக செய்வாரா? சர்க்கரை தொழிலாளர்களுக்கு என்று இனிப்பு? ராமதாஸ்

English summary

Tamil Nadu Day is celebrated on November 1, the day Tamil Nadu was created. On this day, I would like to wish my Tamil Nadu day to the people said Ramadoss, the founder of PMK