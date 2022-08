மாதம் 1000 ரூபாய்! புதுச்சேரியில் சொல்லிட்டங்க.. தமிழ்நாட்டில் எப்போ? திடீர் கோரிக்கை வைத்த அன்புமணி

Chennai

சென்னை : புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று அம்மாநில நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தமிழகத்திலும் இனியும் தாமதம் செய்யாமல் மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்நிலையில் புதுச்சேரி சட்டபேரவையில் 2022-2023ம் ஆண்டிற்கான ரூ.10,696 கோடி மதிப்பிலான பட்ஜெட்டை நிதி பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இன்று தாக்கல் செய்தார்.

அப்போது, குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டார். இது அம்மாநில மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

