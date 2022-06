சென்னை டூ கன்னியாகுமரி! ‘அன்புடன் அன்புமணி’.. பாமகவின் பக்கா பிளான்! கிராமம் கிராமமாக செல்ல முடிவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ், சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும், அந்த பயணத்தின் போது வன்னியர் சங்கம் முதல் தற்போது பாமக வரை இருக்கும் மூத்த நிர்வாகிகள், இளைஞர்கள் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து மக்களவை தேர்தலுக்கு தயார்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் நீண்ட காலமாக தலைவராக இருந்த ஜிகே மணி, கட்சியின் எதிர்கால நலன் கருதி கௌரவத் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்..

கட்சியில் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு தரவேண்டும் கட்சியை மறுபிசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே அன்புமணி ராமதாஸ் பாமகவின் தலைவராக பொறுப்பினை ஏற்றுக் கொண்டதாக பாமகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் கூறினர்.

'அதற்காகத்தான்’ பாமக 2.0! திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் 'அதில்’ போட்டி.. விளக்கிய அன்புமணி ராமதாஸ்.!

English summary

It has been reported that Anbumani Ramadoss, who is leader of the Pattali makkal katchi, is planning to tour Chennai to Kanyakumari and meet senior executives and youth to prepare for the Lok Sabha elections.