"மாணவர்கள் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது" பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு அன்புமணி எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மழைக் கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக அரசு பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நிதியை பள்ளிக்கல்வித்துறை விடுவிக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அக்.29 முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் அரசு பள்ளிகளில் மழைக்கால விபத்துகள், பாதிப்புகளை தடுக்கும் வகையிலான முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு பணிகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஆனால் அதற்கான நிதி இதுவரை ஒதுக்கப்படாமல் உள்ளது. இதுகுறித்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK Leader Anbumani Ramadoss insisted that the school education department should release the funds to be given to government schools for precautionary measures during the rainy season.