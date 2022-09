மூணு வயசுல எங்க அம்மா ரத்தத்தை ரோட்ல பார்த்தேன்! ’சாகச’ மாணவர்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்த உதவி கமிஷனர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மூணு வயசுல எங்க அம்மா ரத்தத்தை ரோட்ல பார்த்தேன் என சாலைகளில் சாகசம் செய்ய வேண்டாம் என பேருந்தில் தொங்கியபடி சென்ற மாணவர்களுக்கு போக்குவரத்து உதவி கமிஷனர் அறிவுரை வழங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் அரசு பேருந்துகளில் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடியும் தங்களது கால்களை தரையில் தேய்த்தபடியும் செல்லும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி பொதுமக்கள் பெற்றோரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

மேலும் மாணவர்கள் ரயிலிலும், பேருந்திலும் படியில் தொங்கியபடி சாகசம் செய்வதாகக் கூறி வ ஆபத்தான முறையில் பயணம் மேற்கொள்ளும் வீடியோக்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை எழுந்தது.

English summary

A video in which the assistant commissioner of traffic police advised the students who were hanging on the bus not to venture on the roads, when he were 3 years old and saw their mother's blood on the road is spreading rapidly on social media.