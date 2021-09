விடாமல் துரத்தும் வழக்குகள்.. மீரா மிதுன் மீது மேலும் ஒரு வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்!

Chennai

சென்னை: துணை நடிகை மீரா மிதுன் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு தொடர்பாக போலீசார் இன்று நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளனர். துணை நடிகையும், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரபலமானவருமான மீரா மிதுன் அடுத்தடுத்து சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

பட்டியலினத்தவர்கள் பற்றி மிகவும் சர்ச்சையாக பேசியதால் அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டம் உட்பட 7 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவுசெய்தனர்.

English summary

Police have filed a chargesheet in court today in connection with another case against supporting actress Meera Mithun. Supporting actress and celebrity Meera Mithun, who appeared on the Big Boss show, was subsequently embroiled in controversy