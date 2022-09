கோடநாடு வழக்கு: வெளிச்சத்துக்கு வந்த ‘மூடி மறைக்கப்பட்ட தகவல்கள்’ - போலீசார் ‘பரபர’ விளக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்கில் மூடி மறைக்கப்பட்ட பல விபத்துக்கள் மற்றும் புதிய தகவல்கள் தற்போது தெரியவந்துள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், கோடநாடு வழக்கு விசாரணைக்கு கால நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது எனவும் போலீசார் தரப்பபில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கில் புதிய தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான அரசின் தலைமை குற்றசியல் வழக்கறிஞர் தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Chief Criminal Advocate of the Government appearing on behalf of the police in Chennai High Court said that many new information which were covered up in the Kodanad murder and robbery case have now come to light.