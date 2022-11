இங்கயும் ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா.. மெரினா மரப்பாதையில் முகாமிட்ட ஜோடிகள்! லத்தியுடன் நிற்கும் போலீசார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் மரப்பாதையை அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்படுத்துவதை தடுக்கும் நோக்கிலும், மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டுமே பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்யும் வகையில் தற்போது அந்த பகுதியில் காவல்துறையினரின் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது

வங்கக் கடலில் காற்றின் ரீங்காரத்துடன், உருண்டு, புரண்டு, மேலெழும்பி, பாய்ந்து கரையை நோக்கி ஓடோடி வரும் சாதாரண அலை முதல் ராட்சத அலை வரை மெரினா கடற்கரையில் கடலின் அருகில் இருந்து அதன் அழகை பார்த்து ரசிக்க விரும்பாதவர்கள் இவ்வுலகில் எவரும் இருக்க முடியாது.

அப்படிப்பட்ட இயற்கை அழகை மாற்றுத்திறனாளிகள் அருகில் இருந்து கண்டு களிப்பது, ரசிப்பது, மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்வது என்பது அவர்களுக்கு நீண்டகாலமாக எட்டாக்கனியாகவே இருந்து வந்தது.

மெரினா மரப்பாதை.. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இடையூறு? “தனிமைப்படுத்த வேண்டாம்” மனுஷ்யபுத்திரன் உருக்கம்!

English summary

Police protection for differently abled walk path at Chennai Marina Beach In order to prevent people from all walks of life from using the differently abled walk path at Chennai Marina Beach, police protection has been provided in the area to ensure that only differently abled can use it.