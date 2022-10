வசமாக சிக்கிய எடப்பாடி.. தடையை மீறியா போராடுறீங்க.. பாய்ந்த வழக்குகள்.. என்ன பிரிவுகள் தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை வள்ளூவர் கோட்டத்தில் தடையை மீறி அதிமுக சார்பில் போராட்டம் நடத்தியது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்பட 750 அதிமுகவினர் மீது போலீசார் 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதிமுகவில் உள்கட்சி பூசல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக பிரச்சனை வெடித்தது. நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

மேலும் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை கட்சியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி நீக்கினார். இது செல்லாது என ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

English summary

The police have filed a case under 2 sections against the opposition leader Edappadi Palanichami and 750 AIADMK members, including former ministers, for protesting on behalf of the AIADMK in violation of the ban in Chennai's Valluvar Kottam.