”சமூக விரோதி போல் பேசுகிறார் முத்தரசன்” உடனே கைது செய்ய வேண்டும்.. நாராயணன் திருப்பதி ஆவேசம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: விநாயகர் குறித்து தவறாக பேசிய சிபிஐ முத்தரசனை கைது செய்ய வேண்டும் என தமிழக பாஜக துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

2014ம் ஆண்டு மத்தியில் பாஜக ஆட்சியமைத்த பின்னர் தமிழகத்தில் வளர முயற்சித்து வருகிறது. அதில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பின், அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்த பாஜக, கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றது. அதனைத்தொடர்ந்து அண்ணாமலை தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் தமிழக அரசுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளையும் தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறது.

ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம், குற்றச்சாட்டுகள், ஆளுநருன் சந்திப்பு என முக்கிய எதிர்க்கட்சியாக பாஜக வளர்ந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் பாஜக துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் வளர்ச்சியை கண்டு அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள். இங்கு தொடர்ந்து கூட்டணி ஆட்சி தான் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu BJP vice-president Narayanan Tirupathi has said that we will approach the court when the time comes regarding the allegations leveled by the BJP against the DMK ministers. Also he said, CM Stalin should order police to arrest CPI Mutharasan.