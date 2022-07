அதிமுக வன்முறை.. 60 ர.ரக்களுக்கு போலீசார் சம்மன்.. வீடியோவில் இருந்த ‘முக்கிய புள்ளிகள்’ தலைமறைவு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த மோதல் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்களிடம் இன்றும், நாளையும் ராயப்பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்துகின்றனர். சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ள சிலர் தலைமறைவாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் கடந்த 11-ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதேநேரத்தில், அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு ஓபிஎஸ் சென்றதால் இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற மோதல் மற்றும் வன்முறை தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் 60 பேரை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு ராயப்பேட்டை போலீஸார் சம்மன் அனுப்பி உள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்! பேஸ்புக்கில் பதிவிட்ட அதிமுக ஐடி விங் நிர்வாகிகள் கைது! கொதித்தெழுந்த அதிமுக!

English summary

Royapettah police are interrogating OPS-EPS supporters today and tomorrow in connection with the clash at AIADMK headquarters on July 11. Some of the AIADMK leaders who have been summoned have absconded.