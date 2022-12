தமிழ்நாட்டில் கொட்டப்படும் கேரள கழிவுகள்.. இனியும் இது நடந்தால்.. காவல்துறை அதிரடி ‘வார்னிங்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கேரளாவில் இருந்து லாரிகளில் தமிழ்நாட்டுக்கு கழிவுகளை ஏற்றி வந்து கொட்டினால், வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என காவல்துறை கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு - கேரளா எல்லையோர மாவட்டங்களில் கேரளாவிலிருந்து கோழி இறைச்சி கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் போன்றவை சட்டவிரோதமாக கொட்டப்பட்டு வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இதைத் தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அனைத்து எல்லையோர மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கேரள கழிவுகள் தமிழகத்தில் கொட்டப்படுவது தொடர்பாகவும், அதற்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கை தொடர்பாகவும் தமிழக காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இது ரொம்ப முக்கியம்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 1000 ரூபாயா? தமிழ்நாடு அரசு போட்ட மேஜர் உத்தரவு!

English summary

TN police has issued a stern warning that vehicles will be seized if illegal dumping of chicken meat waste, plastic waste from Kerala in the border districts of Tamil Nadu.