ரோட்டுல பூசணிக்காய் உடைச்சா அவ்ளோதான்.. கடைகள், பொதுமக்களுக்கு போலீசார் கடும் எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை : ஆயுத பூஜையையொட்டி சாலைகளில் பூசணிக்காய், தேங்காய் உடைத்து விபத்து ஏற்பட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு வணிக நிறுவனங்கள், கடைகள், வாகனங்கள் போன்றவற்றுக்கு பூஜை செய்து, பூசணிக்காய் உடைப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

சாலைகளின் நடுவே பூசணிக்காய்கள், தேங்காய்களை உடைத்து, அப்படியே விட்டுச் செல்வதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்துகளில் சிக்குவது தொடர்கதையாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலைகளில் பூசணிக்காய், தேங்காய் உடைத்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

While Ayudha Pooja celebration, motorists get involved in accidents by broken pumpkins and coconuts in the middle of the roads. In this case, police have warned that action will be taken if an accident occurs due to the breaking of pumpkins and coconuts on roads.