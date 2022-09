இந்த தலை அந்த உடலுடன் இணைய போகிறது! திரிஷாவா? ஐஸ்வர்யா ராயா? டிரெண்டாகும் பொன்னியின் செல்வன் போஸ்டர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே இயக்குனர் மணிரத்தினத்தின் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் வரலாற்று திரைப்படமான பொன்னியின் செல்வன் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் நிலையில், இந்த படம் தொடர்பாக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது. அது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்?

இந்தியாவின் கிளாசிக் இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் வரலாற்று காவியமான பொன்னியின் செல்வன் எப்போது வெளியாகும் என ரசிகர்களும் ஏன் படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர்களை மிக்க ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வன்.. பார்த்தீர்களா மணிரத்தினம் குசும்பு? படபடக்கும் பாஜக ஆதரவாளர்கள்

