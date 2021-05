கொரோனாவை நினைத்து கலக்கமா.. இந்த மூன்றை மட்டும் செய்யுங்க.. #positivityspread

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா தொற்று உங்களுக்கு வராமல் தடுக்க முகக் கவசம் அணிவது , தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது, தாமதிக்காமல் உடனே பரிசோதனை செய்வது தான் நல்ல பலனைத் தரும்.

தமிழகத்தில் இப்போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது கொரானா பாதிப்புதான் ‌.

கொரோனா பாதிப்பு தமிழகத்தில் அதிகமாக இருப்பதன் காரணமாக ஒவ்வொரு மருத்துவமனை முன்பு இடம் கேட்டு நோயாளிகள் ஏராளமான ஆம்புலன்ஸ்களில் காத்திருக்கிறார்கள். பலர் ஆக்சிஜன் பெட் வசதி கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர்.

